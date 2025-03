Queen editaría un nuevo disco en 30 años, así lo deja saber el guitarrista Brian May

Tras 30 años sin grabar nuevo material, tras la muerte de su cantante Freddie Mercury, el guitarrista de la banda Queen, Brian May confirmó que existe una posibilidad real de lancen nuevo material.

“Creo que podría pasar,” mencionó May en una entrevista con MOJO. “Tanto Roger [Taylor] como yo estamos constantemente escribiendo, creando nuevas ideas y haciendo cosas en nuestros estudios. Podría tener los inicios de una canción de Queen en frente de mi en este momento. Todo depende de si la idea alcanza su madurez o no. Depende de si esa semilla puede crecer”.

Como se recuerda el último trabajo en estudio de Queen, fue Made in Heaven, que fue lanzado en 1995 tras la muerte de su vocalista Freddie Mercury.

NUEVA CANCIÓN A LA VISTA

“Bryan y yo hablábamos el otro día y ambos dijimos que si sentimos que tenemos buen material, ¿por qué no?” dijo Taylor. “Aún podemos tocar. Aún podemos cantar. Entonces no veo el por qué no”.

Cabe señalar que, en 2004, Queen regresó a los escenarios con Paul Rodgers como su vocalista principal. Luego en 2011, Adam Lambert fue la voz principal para el tour más reciente de la banda, el Rhapsody Tour.

Cabe señalar que, durante otro segmento del artículo de MOJO, May habló acerca de lo nervioso que se siente por presentar nuevas canciones a Queen, pero el tiempo y los fans lo dirán.