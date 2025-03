Tilsa Lozano exige a programas de TV no divulgar información personal de artistas: "Es una irresponsabilidad"

Tras el violento crimen de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, la modelo y conductora de 'La Noche Habla', Tilsa Lozano, se pronunció y expresó su indignación ante la ola de criminalidad que viene azotando la capital y otras regiones del país.

UN LLAMADO A LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

La conductora hizo un llamado a las autoridades y a los medios de comunicación para que se tomen mayores precauciones al difundir información personal de las figuras públicas, advirtiendo sobre los riesgos que esto puede implicar en el actual contexto de inseguridad.

"Todos los artistas estamos expuestos en este momento, y no solamente tenemos que hablar con el Gobierno, sino también con los programas de televisión. Tienen que ser conscientes de que al emitir una nota sobre nosotros, dejar detalles de cuánto ganamos o dónde vivimos es una irresponsabilidad", manifestó.

"No lo digo a título personal, por que la semana pasada me han expuesto, lo digo en nombre de todos los artistas, ustedes que sacan cuanto ganamos, cuantos shows hacemos, que filtran información, nos exponen, a nuestros hijos, nuestra familia [...] no es posible que vivamos en esta inseguridad", agregó.