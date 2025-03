Christian Domínguez sobre asesinato de Paul Flores: "Todos estamos muertos de miedo, mañana puedo ser yo"

El asesinato del vocalista de Armonía 10, Paul ‘Russo’ Flores, sigue conmocionando al mundo de la cumbia peruana. Christian Domínguez, líder de la Gran Orquesta Internacional, expresó su temor por la inseguridad que se vive en el país y manifestó su preocupación por su propia vida y la de sus seres queridos.

“El domingo fue un despertar bastante doloroso. No tuve el gusto de ser amigo de Paul Flores, pero éramos colegas y había respeto. Ahora, todos estamos muertos de miedo. He estado nervioso todo el domingo y no es justo que pase este tipo de cosas. Estoy bastante chocado, nervioso y ansioso. Me pongo sensible porque me veo reflejado, porque mañana puedo ser yo. De solo imaginarme que pase algo, pues me preocupo por mis padres y por mis hijos”, declaró durante la última emisión de Préndete.

Luigui Carbajal recuerda a su amigo

Otro de los artistas que se pronunció sobre la trágica muerte de Flores fue el cantante Luigui Carbajal, quien expresó su tristeza y recordó la amistad que lo unía con el ‘Russo’.

“Estoy muy triste. A Paul lo conocía desde hace 18 años, desde que estuve en Armonía 10, donde grabé temas con él y compartimos. Siempre fue una persona muy cariñosa conmigo, humilde, me brindó su amistad y me decía ‘muñeca’ de cariño”, comentó Carbajal al diario Trome.

El ex Skándalo también adelantó que planea organizar una marcha blanca en honor a Flores y para exigir justicia tras su asesinato.