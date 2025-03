Shirley Arica responde a la pregunta que evitó en El valor de la verdad

Shirley Arica logró ganar 50 mil soles tras contestar 21 preguntas en El valor de la verdad, sin embargo, una de sus acompañantes, Gabriela Herrera, presionó el botón rojo cuando Beto Ortíz pregunto: "¿Estuviste enamorada de Jefferson Farfán?", con ello se obvió dicha interrogante para dar otra.

En su entrevista con el programa "La noche habla", Arica confesó que no quiso que su amiga presioné el botón que todo se trató de una confusión y que no habría tenido problemas en responder que no se sintió enamorada del exfutbolsita.

Estas fueron todas las preguntas de Shirley Arica

Pregunta 1: ¿Estuvista en una encerrona con Yoshimar Yotún, Christian Cueva y Luis Advíncula?

Respuesta: Sí (Verdad)

Pregunta 2: ¿Amenazaste a Cueva con romper su auto?

Respuesta: Sí (Verdad)

Pregunta 3: ¿Dormías en la habitación de Jefferson Farfán?

Respuesta: No (Verdad)

Pregunta 4: ¿Le regalaste rosas azules a Jefferson Farfán?

Respuesta: Sí (Verdad)

Pregunta 5: ¿Te reclamó Jefferson Farfán por su polera Gucci?

Respuesta: Sí (Verdad)

Pregunta 6: ¿Sufriste de mal de amores por Diego Chavarry?

Respuesta: Sí (Verdad)

Pregunta 7: ¿Te rompió la cabeza Jean Deza?

Respuesta: Sí (Verdad)

Pregunta 8: ¿Te fue infiel Jean Deza con Jossmey Toledo?

Respuesta: Sí (Verdad)

Pregunta 9: ¿Te besó Christian Domínguez?

Respuesta: Sí (Verdad)

Pregunta 10: ¿Tuviste un 'choque y fuga' con Nicola Porcella?

Respuesta: Sí (Verdad)

Pregunta 11: ¿Te cortaste los brazos por un enamorado?

Respuesta: Sí (Verdad)

Pregunta 12: ¿Tienes problemas con el alcohol?

Respuesta: No (Verdad)

Pregunta 13: ¿Han sido tóxicas todas tus relaciones?

Respuesta: Sí (Verdad)

Pregunta 14: ¿Te anuló un pasaje Reimond Manco porque no tuviste relaciones con él?

Respuesta: Sí (Verdad)

Pregunta 15: ¿Intentaron abusar de ti cuándo eras niña?

Respuesta: Sí (Verdad)

Pregunta 16: ¿Te abandonó tu padre a los ocho años?

Respuesta: Sí (Verdad)

Pregunta 17: ¿Robabas panes del supermercado?

Respuesta: Sí (Verdad)

Pregunta 18: ¿Perteneciste a una banda criminal?

Respuesta: No (Verdad)

Pregunta 19: ¿Sufriste de tocamientos indebidos en la carceleta?

Respuesta: Sí (Verdad)

Pregunta 20: ¿Hiciste un trío con Gabriela Herrera?

Respuesta: No (Verdad)

Pregunta 21: ¿Te enamoraste de Jefferson Farfán?

Una de sus acompañantes presionó el botón rojo.

Pregunta de repuesto: ¿Te ofrecieron 50 mil soles a cambio de sexo?

Respuesta: Sí (Verdad)

Shirley Arica respondió todas las preguntas con la verdad y con ello logró obtener 50 mil soles.