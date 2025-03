¡Nuevos chats! Christian Cueva habría invitado a Marisol a reconocido hotel: “No puedo, ahí me conocen”

Luego de las revelaciones de Pamela López en El Valor de la Verdad sobre conversaciones entre Christian Cueva y Marisol, salieron a la luz nuevos chats entre ambos, pero esta vez se conoció que ambos iban a encontrarse en un reconocido hotel de Lima.

¿QUÉ HABÍAN ACORDADO EL FUTBOLISTA Y EL CANTANTE?

En un post difundido por Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’ en sus redes sociales, se puede leer que el pelotero de Cienciano y la cumbiambera iban a darse un “encontron” en el Westin, pero la ‘Faraona’ se negó, ya que había el miedo de que la reconocieran en el establecimiento.

“Yo quiero verte a ti o prefieres que sea mañana”, le menciona ‘Aladino’ en un primer momento, por lo que la cantante no dudó en responderle: “Sí, mejor sería mañana porque hoy no puedo ir al Westin, me conocen ahí”.

La conversación continúa. En los chats compartidos se observa que Christian Cueva tenía una respuesta ante cualquier respuesta de Marisol, por lo que no dudó en contarle el plan B que había. “Vemos otro lado, quieres venir a casa o veo de ir a un depa”.