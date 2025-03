¡No lo veas Pamela Franco! ‘La Chama’ sobre Christian Cueva: “Lo bloqueé y me escribió del celular de su tío”

Al parecer las revelaciones de Pamela López en El Valor de la Verdad habrían quedado cortas sobre Christian Cueva, ya que, Alexandra Méndez mejor conocida como ‘La Chama’ sacó a la luz algunos altercados que tuvo con ‘Aladino’.

Durante una entrevista con Magaly Medina, la exchica reality aseguró que cortó todo tipo de comunicación con el jugador de Cienciano meses atrás, porque le parecía muy molestoso lo que hacía el pelotero. Sin embargo, la ahora de Pamela Franco se las ingeniaba para seguir en contacto con la modelo venezolana.

“A mí me pareció ya muy heavy (...) Lo bloqueé de Instagram y volvió a escribirme al WhatsApp del teléfono del tío”, comentó Alexandra en un primer momento para seguir contando más hechos que vivió en las redes sociales con el futbolista.

SE CREE GUAPO, PERO ES HORRIBLE

En medio de la conversación con ‘La urraca’, ‘La chama’ Méndez aseveró que Christian Cueva se cree guapo, pero lo calificó como una persona que no es agraciada. “No me gusta Christian Cueva, yo salgo con tipos que me gustan, a mí Cueva me parece horrible y más horrible porque se alucina el papi”.