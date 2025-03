Melissa Klug y Christian Cueva: Yahaira Plasencia reacciona con polémico mensaje

La controversia en torno a Christian Cueva sigue creciendo y ahora involucra a la salsera Yahaira Plasencia. Tras las declaraciones de Pamela López en El Valor de la Verdad, transmitido por Panamericana Televisión, donde reveló que Melissa Klug habría mantenido encuentros con el futbolista mientras tenía una relación con Ítalo Valcárcel, Plasencia aprovechó la situación para enviar un mensaje que muchos interpretaron como una clara indirecta a la empresaria.

En su cuenta de TikTok, Yahaira publicó un video que rápidamente se hizo viral. En él, se le escucha decir: “Y si no te acuerdas de toda la mier** que hiciste, no te preocupes, la vida se va a encargar de recordártelo”. El mensaje no tardó en generar especulaciones, pues es bien sabido que Klug, en el pasado, lanzó duras críticas contra Plasencia cuando comenzó su relación con Jefferson Farfán. Ahora, con la empresaria en el ojo del huracán, la salsera no perdió la oportunidad de devolver el golpe.

MELISSA KLUG LANZA UNA ADVERTENCIA

Lejos de quedarse callada, Melissa Klug decidió romper su silencio y dejó entrever que podría revelar más secretos del pasado. “No mamacita, ya no puedo, tengo que responderle a la señora de la misma forma como lo hizo ella, con pruebas, porque a mí también me contaron muchas cosas”, declaró para Amor y Fuego.

La rivalidad entre Klug y Plasencia viene de años atrás, cuando la empresaria se mostró indignada por la relación de la salsera con Farfán. Ahora, con la filtración de conversaciones que confirmarían un romance entre Klug y Cueva, la historia ha dado un giro inesperado. El escándalo sigue escalando y parece que aún quedan muchas verdades por salir a la luz.