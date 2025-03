Christian Cueva responde a Pamela López: "Déjame ser feliz"

Christian Cueva decidió salir al frente tras las revelaciones de Pamela López en el programa de Panamericana Televisión ‘El Valor de la Verdad’, donde lo acusó de haberle sido infiel con Pamela Franco en los momentos más difíciles de su vida. En una entrevista para el podcast ‘Doble Sentido’, el jugador pidió a su expareja que lo deje ser feliz y que cada uno siga con su vida.

Además, defendió a su actual pareja, asegurando que Franco no tiene ninguna responsabilidad en el fin de su matrimonio con López. “El único culpable soy yo”, afirmó, dejando en claro que no tolerará más ataques hacia la cantante.

CUEVA DEFIENDE A PAMELA FRANCO

El mediocampista de Cienciano mostró su molestia por la polémica generada en torno a su relación con Pamela Franco y señaló que está cansado de los "shows mediáticos". “Estoy feliz con ella, quiero ser feliz y en algún momento mis hijos lo entenderán”, expresó Cueva, quien además pidió que ni su familia ni su pareja sean involucrados en los problemas con su aún esposa.

Asimismo, enfatizó que ni sus hijos, ni sus padres, ni la hija mayor de López deberían "pagar los platos rotos" de sus errores. “Dios va a poner todo en orden y mis hijos sabrán entenderlo”, sentenció, sellando su declaración con un beso a Pamela Franco durante la entrevista.

SU MENSAJE A SU HIJA MAYOR Y SU MEA CULPA

En otra entrevista, Cueva también se refirió a la polémica generada por un audio filtrado en el que desmerecía a su hija mayor, Fabiana, en comparación con sus otros hijos. Reconoció que no fue un modelo paterno ideal, pero aseguró haber estado presente en los momentos importantes de su vida.

"Le deseo lo mejor, en todo, porque yo he estado en sus momentos. La he apoyado en todo. No fui la figura paterna perfecta, pero hice todo lo que estuvo en mí", declaró el futbolista, cerrando así su descargo tras los explosivos testimonios de López.