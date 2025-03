¡El audio completo de Marisol! Cantante revela que Christian Cueva lo llamaba llorando

Luego de que Pamela López expusiera detalles de su relación con Christian Cueva en 'El Valor de la Verdad', el programa 'La Noche Habla' difundió un audio en exclusiva en el que la cantante Marisol le confesó a la aún esposa del futbolista sobre cómo Cueva intentó acercarse a ella.

En la grabación, la artista señala que el futbolista la llamaba constantemente y que en un inicio decidió seguirle la corriente para entender sus intenciones. "Siempre le comenté a mi manager lo que pasaba y me advirtió que tuviera cuidado. Mi gran error fue seguirle la corriente al inicio para ver hasta dónde llegaba", se le escucha decir.

Marisol también enfatizó que nunca ha tenido interés en futbolistas y que, al notar que la situación se tornaba incómoda, decidió poner límites. "Y te juro que me ha hecho llorar mis lágrimas, yo no tengo que estar metida en su problema. Siempre me llamaba, como amistad, pero tengo videos donde él me llama llorando. Yo lo grabé porque dije: 'Algún día me ha de servir'", afirmó en el audio.

Finalmente, la cantante señaló que pensó que Cueva era una buena persona a lo que López respondió que se encontraba sorprendida por las acciones del padre de sus hijos.