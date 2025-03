Cueva se disculpa con hija de Pamela López tras despreciarla: “Me ganó el impulso y la cólera”

El regreso de ‘El Valor de la Verdad’ este 9 de marzo trajo nuevas revelaciones sobre el fin de la relación entre Christian Cueva y Pamela López. Durante su participación en el programa, la trujillana expuso un audio donde el futbolista ninguneaba a su hija mayor, a quien conoció desde los ocho años.

Pamela López compartió la grabación como prueba del desprecio con el que Cueva se refirió a su hija mayor en una discusión. En el audio se escucha al futbolista decir: “Tú no eres nada. Mis hijos son tres, por favor”, generando indignación en redes sociales.

ARREPENTIDO

Christian Cueva rompió su silencio tras la difusión del audio y pidió disculpas en el podcast ¿Ahora qué? Reconoció que en un momento de ira pudo haber cometido un error, pero aseguró tener cariño por la hija de su expareja.

“El sentimiento no se va de la noche a la mañana, de repente en un momento de mi vida me ganó el impuso, la cólera. No tengo nada en contra de ella”, expresó el futbolista.

El futbolista también admitió no haber sido una figura paterna perfecta, pero aseguró haberla apoyado en su crecimiento. “Le deseo lo mejor en todo. Yo he estado en sus momentos. La he apoya en todo. No fui la figura paterna perfecta, pero hice todo lo que estuvo en mí”, añadió.

Finalmente, aseguró que está en paz con su vida actual y defendió su relación con Pamela Franco. “He venido a poner el pecho. Quién está para juzgar. Lo que estoy defendiendo es mi paz, la paz de Pamela Franco y sobre todo para mis hijos”, señaló.