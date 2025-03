Melissa Klug responde a Pamela López tras el ‘El Valor de la Verdad’: "A mí también me contaron muchas cosas"

Melissa Klug rompió el silencio luego de las fuertes acusaciones de Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’, donde la aún esposa de Christian Cueva aseguró que la empresaria mantuvo un romance clandestino con el futbolista. La ‘Blanca de Chucuito’ se mostró evasiva ante las cámaras, pero prometió responder con pruebas.

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ intentaron obtener declaraciones de Klug en su residencia. Inicialmente, la empresaria evitó hablar mostrando su incomodidad, alegando que estaba ingresando a una reunión. Sin embargo, minutos después, envió un mensaje a la producción del programa asegurando que daría su versión con evidencia.

“No mamacita, ya no puedo, tengo que responderle a la señora de la misma forma como lo hizo ella, con pruebas, porque a mí también me contaron muchas cosas”, expresó Klug al citado medio. Sus palabras dejaron entrever que tendría secretos aún no contadas por López.

¿SE ACABÓ EL AMOR?

Las declaraciones de Pamela López no solo han impactado a Melissa Klug, sino que también han tenido repercusiones en su relación con Jesús Barco. El futbolista tomó la decisión de cerrar sus redes sociales, alejándose temporalmente del ojo público tras el escándalo mediático.