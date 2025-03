The Beatles: Canción ‘Let It Be’ cumplió 55 años en el corazón de sus fans

La canción 'Let It Be' fue la última lanzada antes de la separación de la banda The Beatles, el 7 de marzo de 1970, en el Reino Unido. “Let it be” da el nombre al que sería el álbum de despedida de la banda inglesa. Una de las mejores y más versionadas canciones de todos los tiempos.

Fue su último sencillo oficial, 'Let It Be' escrita por Paul McCartney y atribuida al dúo Lennon/McCartney, se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de la banda, junto con “Get Back” y “The Long and Winding Road”.

“Déjalo ser”, un canto a la esperanza

Desde su aparición en las radios, la canción fue un éxito instantáneo, logrando posicionarse en el primer lugar de las listas de los Estados Unidos y el segundo puesto en el Reino Unido.

Cabe señalar que, Paul McCartney reveló que la canción fue inspirada en un sueño con su madre, y su letra y melodía se convirtieron se en una manifestación de esperanza y consuelo en tiempos difíciles para el mundo.