Gian Marco alista su regreso a los escenarios: “Me falta mucho por vivir y trabajar”

Tras conocerse que Gian Marco dejó los escenarios por algunos problemas en su salud, el cantautor peruano prepara su regreso a las tarimas en un concierto denominado como ‘Mi vida en sol mayor’.

En medio de las especulaciones que han surgido, el artista nacional aseguró que en estos momentos se encuentra recuperado, por lo que aún tiene previsto realizar varias presentaciones musicales, con el fin de hacer deleitar a las personas con su talento.

“Estoy bien, tranquilo. Sé que se ha especulado bastante, pero no se preocupen, no me he muerto ni me voy a morir. Todavía me falta mucho por vivir y por trabajar”, declaró el cantante peruano.

MOMENTOS COMPLICADOS QUE TUVO QUE ATRAVESAR

Gian Marco no dudó en revelar detalles sobre el complicado momento que atravesó cuando comenzó su martirio en su salud, pero dejó en claro que nunca dejó de luchar. “Fue frustrante perder la movilidad de mi pierna izquierda. Tuve dos infiltraciones, el proceso fue largo, pero la frustración más grande fue dejar de trabajar”.