Actor de The White Lotus mordido por una serpiente: “¿Me estoy muriendo lentamente?”

El rodaje de la tercera temporada de The White Lotus en Tailandia se convirtió en una experiencia aterradora para Walton Goggins. El actor, quien ha confesado su fobia a las serpientes, fue mordido por una de ellas mientras grababa una escena en la que debía manipular estos animales. A pesar de la angustia, el equipo de producción aseguró que el reptil no era venenoso.

RODAJE CON INESPERADAS SORPRESAS

Durante su participación en el programa Jimmy Kimmel Live, Goggins relató que un experto en reptiles le explicó qué especies podía tocar sin riesgo y cuáles debía evitar. Sin embargo, su fobia extrema complicó la escena. “Cuando tuve que tomar a la primera, empecé a llorar sin control”, confesó el actor.

Pero el peor momento llegó cuando una de las serpientes reaccionó inesperadamente y lo mordió. “¡Dios mío, me mordió una serpiente!”, gritó en pánico. A pesar del susto, el equipo de producción desinfectó la herida y Goggins continuó con la jornada de grabación.

“¿ME ESTOY MURIENDO LENTAMENTE?”

Al día siguiente, uno de los productores de The White Lotus insistió en que fuera al hospital por precaución. Aunque le aseguraron que la mordida no representaba peligro, el actor no pudo evitar preguntarse con humor: “¿Me estoy muriendo lentamente?”.

Finalmente, Goggins recibió una inyección para prevenir infecciones y pudo retomar las grabaciones. La nueva temporada de The White Lotus, ambientada en Tailandia, se estrenó en febrero en HBO Max y ha sido un éxito entre los fanáticos de la serie.