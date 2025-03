Pamela López destapa mensajes íntimos entre Cueva y Klug: “creyó que había borrado todo”

Pamela López, esposa y expareja de Christian Cueva, reveló que el futbolista peruano habría mantenido conversaciones de carácter íntimo con Melissa Klug. En un adelanto del programa 'El valor de la verdad', la madre de los hijos de Cueva expuso los mensajes que el jugador intercambió con la expareja de Jefferson Farfán, asegurando que “una sábana de conversaciones” demostraba la relación entre ambos.

MENSAJES COMPROMETEDORES

Durante el avance del programa conducido por Beto Ortiz, Pamela López leyó algunos de los mensajes que Christian Cueva y Melissa Klug intercambiaron. “El padre de mis hijos le responde una historia a la señora (Klug) y le pone: 'Agárrame'. Entonces, ella le contesta: 'Y no te suelto'”, reveló López. Además, expuso otro mensaje donde el futbolista le escribía a Klug: "Te adoro, mi amor. Quiero que siempre seas mía", a lo que la empresaria respondió: "Siempre".

Melissa Klug ha negado en repetidas ocasiones haber mantenido un vínculo sentimental con Cueva. Sin embargo, según Pamela López, la expareja de Jefferson Farfán le respondía de manera insinuante a los mensajes del futbolista.

DEMANDA DE MELISSA KLUG CONTRA PAMELA LÓPEZ

La empresaria Melissa Klug confirmó en setiembre de 2024 que presentó una demanda contra Pamela López por vincularla sentimentalmente con Christian Cueva. "La demanda ya fue aceptada. Como madre y mujer, debo hacer valer mis derechos", declaró Klug en el programa 'América Hoy'.

Asimismo, Klug aseguró que, de no estar comprometida con el futbolista Jesús Barco, no habría iniciado ninguna acción legal. "Si estuviera soltera, sin hijos, sin nada, quizás no habría hecho nada", afirmó. Además, indicó que su pareja la apoyó en todo momento y la motivó a proceder legalmente.

PAMELA LÓPEZ EN 'EL VALOR DE LA VERDAD'

Pamela López será la primera invitada en el regreso de 'El valor de la verdad'. La madre de los hijos de Cueva contará detalles sobre las presuntas infidelidades del futbolista, no solo con Melissa Klug, sino también con la cantante Pamela Franco.

El programa será transmitido el domingo 9 de marzo a las 9:45 p.m. en Panamericana Televisión. La entrevista, conducida por Beto Ortiz, promete generar gran impacto mediático, con revelaciones que podrían cambiar la percepción sobre las relaciones y escándalos en el mundo del espectáculo peruano.