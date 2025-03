Christian Domínguez sobre Pamela Franco: “Nunca hemos tenido prohibición de visitas”

Luego de que Christian Domínguez se encontrara con la hija que tiene en común con Pamela Franco, el conductor de Préndete dejó en claro que desde un comienzo ambos acordaron que no existe ningún tipo de restricción para que una persona cercana pueda pasar tiempo con la pequeña.

“Desde el día uno nunca ha habido ese tema de que mira yo no permitiría que esto (prohibición de visitas), ni tu tampoco permitas esto porque no tolero. No eso no, las cosas claras”, declaró el líder de la Gran Orquesta Internacional al ser consultado por Kurt Villavicencio.

EXISTE UNA CONFIANZA ENTRE CHRISTIAN Y PAMELA FRANCO

En medio de la denuncia de Pamela López por presunta agresión de Christian Cueva cuando convivían, Christian Domínguez señaló que el jugador de Cienciano puede pasar tiempo con su hija, ya que existe un clima de confianza con Pamela Franco.

“Yo confío en ella como mamá, como ella confía en mí como papá, en que siempre la bebé estará bien”, aseveró el conductor de Préndete al costado de Karla Tarazona, quien decidió no hablar nada al respecto sobre el tema.