Oscar 2025: conoce a todos los ganadores de la noche más importante del cine

El Dolby Theatre de Los Ángeles se convirtió, el domingo 2 de marzo, en el epicentro del cine mundial con la ceremonia de los Premios Oscar 2025. Bajo la conducción de Conan O’Brien, la gala destacó por sus sorpresas y momentos memorables. Emilia Pérez llegaba como la gran favorita con 13 nominaciones, pero fue Anora la que se coronó con el premio a Mejor Película. El brutalista también brilló con varias estatuillas.

LISTA COMPLETA DE LOS GANADORES

Mejor Película:

Anora (ganadora)

El brutalista

Un completo desconocido

Cónclave

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Aún estoy aquí

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

Mejor Director:

Sean Baker (Anora) (ganador)

Brady Corbet (El brutalista)

James Mangold (Un completo desconocido)

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Coralie Fargeat (La sustancia)

Mejor Actor:

Adrian Brody (El brutalista) (ganador)

Timothée Chalamet (Un completo desconocido)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Cónclave)

Sebastian Stan (El aprendiz)

Mejor Actor de Reparto:

Yuri Borisov (Anora)

Kieran Culkin (Un dolor real) (ganador)

Edward Norton (Un completo desconocido)

Guy Pearce (El brutalista)

Jeremy Strong (El aprendiz)

Mejor Actriz:

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora) (ganadora)

Demi Moore (La sustancia)

Fernanda Torres (Aún estoy aquí)

Mejor Actriz de Reparto:

Monica Barbaro (Un completo desconocido)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (El brutalista)

Isabella Rossellini (Cónclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez) (ganadora)

Mejor Guion Original:

Anora - Sean Baker (ganador)

El brutalista - Brady Corbet, Mona Fastvold

Un dolor real - Jesse Eisenberg

September 5 - Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David

La sustancia - Coralie Fargeat

Mejor Guion Adaptado:

Un completo desconocido - James Mangold y Jay Cocks

Cónclave - Peter Straughan (ganador)

Emilia Pérez - Jacques Audiard

Nickel Boys - RaMell Ross y Joslyn Barnes

Sing Sing - Clint Bentley y Greg Kwedar

Mejor Película Animada:

Flow (ganador)

IntensaMente 2

Memoir of a Snail

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

Robot salvaje

Mejor Película Internacional:

Aún estoy aquí (ganador)

The Girl With the Needle

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

Mejor Largometraje Documental:

Black Box Diaries

No Other Land (ganador)

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d'État

Sugarcane

Mejor Cortometraje Documental:

Death by Numbers

I am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra (ganador)

Mejor Cortometraje:

A Lien

Anuja

I'm Not a Robot (ganador)

The Last Ranger

The Man Who Could No Remain Silent

Mejor Cortometraje Animado:

Beautiful Men

In the Shadow on the Cypress (ganador)

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Mejor Banda Sonora Original:

El brutalista - Daniel Blumberg (ganador)

Cónclave - Volker Bertelmann

Emilia Pérez - Clément Ducol y Camille

Wicked - John Powell y Stephen Schwartz

Robot salvaje - Kris Bowers

Mejor Canción Original:

El mal (Emilia Pérez) (ganador)

The Journey (The Six Triple Eight)

Like a Bird (Sing Sing)

Mi camino (Emilia Pérez)

Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

Mejor Sonido:

Duna: Parte 2 (ganador)

Un completo desconocido

Emilia Pérez

Wicked

Robot salvaje

Mejor Fotografía: El brutalista - Lol Crawley

Mejor Diseño de Producción: Wicked

Mejor Edición: Anora - Sean Baker

Mejor Diseño de Vestuario: Wicked - Paul Tazewell

Mejor Maquillaje y Peluquería: La sustancia

Mejores Efectos Visuales: Duna: Parte 2

UNA CEREMONIA LLENA DE EMOCIONES

Los Oscar 2025 fueron una celebración del talento cinematográfico con grandes sorpresas y victorias destacadas. Con discursos emotivos y un reconocimiento a la diversidad en la industria, la 97ª edición de los Premios de la Academia reafirmó su prestigio como la gala más importante del cine.