Luisito Comunica fue operado de emergencia y revela su difícil recuperación: “Me duele caminar”

El influencer Luisito Comunica sorprendió a sus seguidores al revelar que fue sometido a una cirugía de emergencia debido a severos problemas en su columna vertebral. “Me tuvieron que extraer unas bolas nada deseables en mi espalda”, comentó en un video publicado en su canal de YouTube.

El problema surgió tras su regreso de Japón, cuando un simple movimiento le generó un dolor insoportable. Tras varios estudios, los médicos descubrieron que tenía múltiples hernias discales, una afección que, según explicó, llevaba años desarrollándose sin síntomas.

Aunque la operación fue exitosa, la recuperación no está siendo fácil. “Camino como un tiranosaurio Rex. Me duele caminar, me duele dormir, me duele existir”, dijo el influencer, quien por ahora ha cancelado todos sus compromisos y viajes.

MENSAJES DE APOYO

A pesar de las dificultades, Luisito se mantiene optimista y espera recuperar completamente su movilidad. Mientras tanto, sus seguidores han inundado sus redes sociales con mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación.