Sting en Lima: todo sobre su esperado concierto esta noche en Costa 21

Sting regresa a Lima después de 14 años con su gira mundial Sting 3.0. El legendario músico británico se presentará este miércoles 26 de febrero en Costa 21, ofreciendo un show cargado de clásicos y emociones.

Acompañado por Dominic Miller en la guitarra y Chris Maas en la batería, Sting recorrerá varios países de Latinoamérica. Su regreso a Perú coincide con el aniversario de su inolvidable concierto sinfónico en 2010.

Live Nation Perú confirmó que las puertas de Costa 21 abrirán a las 4:30 p.m., mientras que el espectáculo iniciará a las 9:00 p.m. y finalizará a las 11:00 p.m. Se espera una noche llena de éxitos tanto de The Police como de su carrera solista.

CANCIONES PARA SUS FANS

El setlist, basado en su reciente concierto en Buenos Aires, incluirá temas icónicos como Message in a Bottle, Every Breath You Take y Roxanne. Los fans podrán disfrutar de 22 canciones que marcaron la historia del rock.