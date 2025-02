Michelle Trachtenberg: fallece ex estrella de Gossip Girl, a los 39 años

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la muerte de Michelle Trachtenberg, reconocida por su papel en Gossip Girl y su participación en diversas producciones de los años 2000.

La actriz, de 39 años, falleció recientemente, según confirmó The New York Post. Hasta el momento, las autoridades no han considerado su deceso como sospechoso.

Una carrera marcada por el éxito

Michelle Trachtenberg alcanzó la fama con su interpretación de Georgina Sparks en Gossip Girl, un personaje que dejó huella en los fanáticos de la serie.

Además, su carrera incluyó otros proyectos exitosos como Sueños sobre hielo, una película de Disney que se convirtió en un clásico juvenil. Su versatilidad actoral la llevó a participar en producciones como Buffy, la cazavampiros y Harriet, la espía, consolidando su lugar en la industria.

Se alejó de los reflectores en los últimos años

En los últimos años, Trachtenberg había mantenido un perfil bajo y estuvo alejada de la esfera pública. A pesar de su retiro mediático, su legado artístico sigue siendo recordado por sus seguidores y la industria del entretenimiento.