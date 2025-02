Daniel Radcliffe se convertiría en uno de los villanos de Batman

El Universo DC estaría a punto de fichar al actor Daniel Radcliffe, conocido mundialmente por haber dado vida al mago Harry Potter para interpretar uno de los papeles más insospechados posibles, un villano del universo de Batman.

Según ha informado el insider Jeff Sneider, Radcliffe es uno de los dos candidatos para dar vida a Basil Karlo, también conocido como Clayface.

“CARA DE BARRO” LLEGA CON SU PROPIA PELÍCULA

Como se sabe está en proyecto la película de “Clayface”, como un spinoff del universo de Batman. La cinta será un thriller de terror basado en el villano de ciudad Gótica y estará dirigida por James Watkins (The Woman in Black, Speak No Evil).

Hasta el momento, se sabe que el rodaje empezará este año y es parte del nuevo planteamiento del Universo DC para los próximos años.