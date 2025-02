Pamela López niega frenar su divorcio con Cueva y responde sobre el anillo de Pamela Franco

Pamela López rompió su silencio y aclaró los rumores sobre su divorcio con Christian Cueva. Durante un evento público, fue consultada sobre el estado legal de su separación y las recientes especulaciones sobre un anillo de compromiso que el futbolista habría entregado a Pamela Franco. López negó que los trámites hayan comenzado y aseguró que ella es la más interesada en concretar la ruptura.

"YO SOY LA MÁS INTERESADA EN DIVORCIARME"

La madre de los hijos de Cueva fue tajante al desmentir que la separación legal esté en marcha. “Por favor, averigüen. Yo soy la persona más interesada en poder divorciarme, ni siquiera se empezó ese tema”, afirmó ante la prensa. Además, indicó que el proceso de alimentos tampoco ha sido resuelto, lo que pone en duda las declaraciones del futbolista.

López también rechazó la versión de Cueva sobre supuestos depósitos en su cuenta bancaria. “A mí nunca me llegó ninguna notificación, es lo que él dice. A mi cuenta no llega nada, ni un centavo”, sostuvo, insinuando que el deportista no ha cumplido con sus obligaciones económicas.

¿ANILLO DE COMPROMISO A PAMELA FRANCO?

Al ser cuestionada sobre la posible boda entre Christian Cueva y Pamela Franco, López evitó hacer comentarios y dejó en claro que no le interesa la vida amorosa de su expareja. “Me es indiferente, creo que eso es ya tema de ellos”, respondió con firmeza.

El conflicto entre Pamela López y Christian Cueva sigue generando controversia, especialmente por las disputas económicas y las declaraciones cruzadas. Mientras tanto, los rumores sobre un compromiso entre el futbolista y Pamela Franco continúan sin ser confirmados.