Mario Hart reta a Jefferson Farfán: “Te tapo 3 penales y me das tu mionca por una semana”

Al parecer una nueva guerra se avecina en Chollywood. Luego de que Jefferson Farfán calificara a Mario Hart como un “mal” cantante, el exchico reality no se quedó callado y decidió responder al exjugador de Alianza Lima.

Por medio de una publicación en redes sociales, el esposo de Korina Rivadeneira decidió retar a ‘La foquita’ para qua ambos puedan estar en una cancha de fútbol. En caso de ganar Hart, Farfán deberá prestarle su carro por un cierto tiempo.

Asimismo, si Mario Hart sale derrotada, tendrá que asistir a una reunión que organice el popular '10 de la calle' y soltar los gallos por un cierto tiempo, sin recibir ningún tipo de beneficio monetario.

"Mucho bla bla bla. 10 penales, te tapo 3 y me das tu mionca nueva por una semana y vuelves a bailar el 'Toto'. 8 goles y te canto gratis en el búnker que tanto me has pedido. ¿Te chupas?", sostuvo el corredor de autos.

¿QUÉ DIJO JEFFERSON FARFÁN SOBRE MARIO HART?

En la última emisión del podcast ‘Enfocados’, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, tuvieron como invitado a Yaco Eskenazi y no dudaron en opinar sobre los pininos de Mario Hart en la música, teniendo una opinión critica.

“No seas malo. Ese huev*** no canta ni mier**. No canta ni mier** Hart, no jod**. No seas malo. Huev** y huev*** a la gente, pero no canta ni mier**”, mencionó el expelotero.