Jefferson Farfán arremete contra Mario Hart por su carrera musical: “No canta ni mier**”

Durante la emisión del último programa del podcast ‘Enfocados’, espacio conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guisasola, los exjugadores tuvieron como invitado a Yaco Eskenazi, con quien hablaron de diversos temas, pero uno en especial, el cual fue la faceta Mario Hart como cantante.

En conversación con el exchico reality, Farfán habló sobre el desenvolvimiento del esposo de Korina Rivadeneira como interprete de varias canciones y dejó en claro que el ahora conductor de televisión no tiene talento para la música.

“No seas malo. Ese huev*** no canta ni mier**. No canta ni mier** Hart, no jod**. No seas malo. Huev** y huev*** a la gente, pero no canta ni mier**”, declaró el exfutbolista de Alianza Lima desatando la risa entre Guizasola y Eskenazi.

MARIO HART TIENE MAYOR CANTIDAD DE VISITAS EN YOUTUBE

Al parecer todo esto inició después de que Mario Hart compartiera una historia en Instagram, donde dio a conocer que uno de sus temas musicales superó los 7 millones de visitas, superando a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola con su podcast.

Estos comentarios al parecer incomodaron a Farfán y Guizasola, por lo que ‘La Foquita’ no dudó en recordarle que llevan menos de un año en las plataformas digitales, pero a pesar de ello, han tenido una buena acogida por parte de los usuarios. “Lo que tienes de visitas en 9 años, nosotros lo tenemos de éxito en 10 meses de programa”.