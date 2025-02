¡Increíble! Shakira logra su tercer sold out para concierto del 16 de noviembre en tiempo récord

La fiebre por Shakira no se detiene. La productora Masterlive Perú confirmó que la estrella colombiana agotó todas las entradas de su tercer concierto en Lima, programado para el 16 de noviembre en el Estadio Nacional. Este nuevo sold out reafirma el éxito de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, que ya había logrado agotar dos fechas previas en el país.

TRES FECHAS, TRES LLENOS TOTALES

Masterlive Perú anunció el sold out a través de sus redes sociales, celebrando el furor que la artista de 48 años sigue generando en su público. “Después de un concierto inolvidable, Shakira anunció una nueva fecha… ¡y ha sido completamente agotada!”, informó la productora.

El pasado lunes 17 de febrero, la cantante ofreció un show espectacular en el Estadio Nacional, donde miles de fans corearon sus mayores éxitos. Ante la enorme demanda, la artista decidió abrir nuevas fechas: el 15 de noviembre, como reprogramación del concierto cancelado en febrero, y el 16 de noviembre, que se convirtió en su tercer sold out en Perú este 2025.

Foto: Instagram Masterlive.

Shakira tuvo que reprogramar su show del 16 de febrero debido a una afección abdominal que la llevó a ser internada en la Clínica Delgado. Sin embargo, tras su recuperación, la cantante confirmó que está lista para continuar con su gira. “Voy a dar todo lo que tengo, daré lo mejor de mí”, declaró a medios colombianos a su llegada a Barranquilla.

Con este tercer sold out, Shakira reafirma su conexión con el público peruano y su historia musical en el país, donde se ha presentado desde 1996 con cada una de sus giras más icónicas.