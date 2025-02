Melissa Klug aclara que distanciamiento con Evelyn Vela fue por conflicto entre sus hijas

La empresaria Melissa Klug y su exmejor amiga, Evelyn Vela, protagonizan un nuevo enfrentamiento público, esta vez por un problema personal. Klug desmintió que su distanciamiento tenga relación con Christian Cueva y aseguró que el motivo real involucra a la hija de Vela, Anne Thorsen.

Según Klug, la amistad se rompió por una situación entre sus hijas, aunque evitó dar detalles específicos. “Si ella desea, yo lo comento”, señaló, dejando abierta la posibilidad de revelar más información sobre el conflicto.

Sin embargo, Samahara Lobatón, hija de Klug, salió al frente para respaldar a su madre y explicó que la hija de Vela tuvo una relación con el exnovio de su hermana, Melissa Lobatón. “Ella sabía que era su enamorado, no tiene códigos”, afirmó a América Hoy.

EVELYN VELA SE DEFIENDE

Por su parte, Evelyn Vela negó que el problema tenga relación con sus hijas y aseguró que la verdadera razón es la falta de apoyo de Klug cuando se la vinculó con Christian Cueva. “No quiere admitir que se resintió porque no la defendí”, respondió Vela,

Además, dejó entrever que sabe más sobre el escándalo entre Cueva y Klug. “Yo también puedo dar mi opinión sobre lo de Cueva. De verdad, estoy en mi mejor momento para responder y no caer en provocaciones. Mi hija no pertenece a la farándula, no necesita hacer escándalos”, aseguró.