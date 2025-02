¡Comprometidos! Ana Paula Consorte revela que Paolo Guerrero le pidió la mano en un estacionamiento

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte ya están comprometidos. La propia modelo brasileña reveló que el futbolista peruano le pidió la mano en Brasil en un contexto inesperado: dentro de un estacionamiento de un centro comercial. Consorte detalló el momento en que el delantero de 40 años se arrodilló para hacerle la gran pregunta.

INUSUAL PROPUESTA

Ana Paula Consorte contó en el programa Mande quien mande, que la pedida de mano ocurrió cuando estaban de compras con sus hijos. "Paolo me pidió la mano en el estacionamiento de un centro comercial. Estábamos bajando de hacer shopping y él me dice: 'Ya, entonces ahora'. Entonces, él se arrodilló y me pidió la mano", relató.

Sin embargo, la también influencer admitió que esperaba una propuesta más especial. "Yo le dije: 'Entonces, ¿te arrodillas? Aquí no se puede' y él respondió 'No sé, ya te lo pedí'. Esa fue su forma. Yo le dije que sí, pero quería que sea una cosa más bonita", confesó.

RUMORES DE SEPARACIÓN Y REENCUENTRO FAMILIAR

En las últimas semanas, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero avivaron rumores de separación debido a la distancia entre ambos. La modelo se mudó a Brasil con sus tres hijos, mientras que el delantero permaneció en Lima entrenando con Alianza Lima. Además, Consorte dejó de seguir a Guerrero en Instagram, lo que generó más especulaciones.

Sin embargo, la pareja reapareció junta en el primer cumpleaños de su segundo hijo. A través de redes sociales, Consorte compartió fotos del festejo familiar donde también se vio a Hernán Barcos, compañero de Guerrero en Alianza Lima. "Gracias... Todo lindo y muy especial", escribió la bailarina en su publicación.

Este nuevo compromiso entre Guerrero y Consorte abre la interrogante sobre cuándo y dónde se llevará a cabo la esperada boda del futbolista peruano.