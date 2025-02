Premios Oscar 2025: Todo lo que debes saber sobre la gala más esperada del cine

La gala de los Premios Oscar 2025 está a la vuelta de la esquina y este año llega con una serie de acontecimientos que la han convertido en una de las ediciones más polémicas y esperadas. Desde la controversia en torno a la actriz Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, hasta las nominaciones inesperadas y la fuerte presencia del cine latinoamericano, la premiación promete ser una de las más comentadas de los últimos años.

Las películas favoritas y las sorpresas en las nominaciones

El filme Emilia Pérez, dirigido por Jacques Audiard, lidera la lista de nominaciones con 13 candidaturas, convirtiéndose en la película de habla no inglesa más nominada en la historia de los Oscar. Sin embargo, la polémica en torno a su protagonista, Karla Sofía Gascón, quien fue apartada de la promoción tras la difusión de comentarios racistas y xenófobos en redes sociales, podría afectar sus posibilidades de llevarse la estatuilla a Mejor Película.

Otras cintas que dominan la competencia son The Brutalist y Wicked, ambas con 10 nominaciones, mientras que el thriller político Cónclave y el biopic A Complete Unknown, sobre Bob Dylan, cuentan con 8 nominaciones cada una. Por su parte, Anora, la ganadora de la Palma de Oro en Cannes, figura con 6 nominaciones, consolidando su lugar como una de las producciones más aclamadas del año.

Controversia y ausencias en los Oscar 2025

Este año, la antesala de los Oscar ha estado marcada por la polémica. Además del escándalo de Karla Sofía Gascón, los incendios en Los Ángeles retrasaron el anuncio de las nominaciones y han generado una ola de discursos de apoyo a las víctimas. Asimismo, muchas producciones quedaron fuera de la competencia, sorprendiendo a críticos y fanáticos del cine.

Entre las grandes ausencias destacan Selena Gómez, quien a pesar de sus nominaciones en los Globos de Oro y los BAFTA, no logró entrar en la categoría de Mejor Actriz Secundaria por su papel en Emilia Pérez. También quedaron fuera del listado Daniel Craig por Queer, Pamela Anderson por The Last Showgirl y Angelina Jolie, quien interpretó a la legendaria Maria Callas en María.

¿Dónde y cuándo ver la gala de los Premios Oscar 2025?

La ceremonia se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles el domingo 2 de marzo. En Latinoamérica, la transmisión en vivo estará disponible a partir de las 2:00 a. m. (hora Perú, Colombia y México) del lunes 3 de marzo. Movistar+ será la encargada de la emisión para España.

El presentador de este año será Conan O'Brien, conocido por su trabajo en The Late Night Show y como guionista de Los Simpson. Se espera que la ceremonia esté marcada por discursos de protesta, especialmente en torno a la crisis ambiental y las decisiones políticas en Estados Unidos.

Lista de nominados en las principales categorías

Mejor Película

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Cónclave

Dune: Parte 2

Emilia Pérez

Aunque Estoy Aquí

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Mejor Dirección

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Brady Corbet (The Brutalist)

Sean Baker (Anora)

Coralie Fargeat (The Substance)

James Mangold (A Complete Unknown)

Mejor Actor

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Colman Domingo (Las Vidas de Sing Sing)

Ralph Fiennes (Cónclave)

Sebastian Stan (The Apprentice)

Mejor Actriz