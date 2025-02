Gary Oldman: "Batman y Harry Potter me salvaron porque hice mucho dinero con poco trabajo"

En la saga cinematográfica de 'Harry Potter', todos recordamos la aparición del actor Gary Oldman como Sirius Black en la tercera entrega, la que para muchos es la mejor película de toda la franquicia del mago con un rayito en la frente.

La cinta 'Harry Potter y el Prisionero de Azkaban' fue dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, nos enseñó que la saga podía ser mucho más que una aventura mágica de iniciación adolescente, ya que reveló la oscuridad del mundo mágico.

La magia de Sirius Black

Y uno de los personajes principales es Sirius Black, presentado primero como un psicópata enemigo del protagonista y, después, como lo más parecido a un padre que Harry tendrá en su vida.

En ese momento Oldman era padre soltero y no quería alejarse de casa, aunque necesitaba seguir trabajando y refiriéndose a su trabajo en la trilogía de Batman, de Christofer Nolan, or lo que hoy resalta que esas dos películas le dieron la solución perfecta: "Gracias a Dios por 'Harry Potter'. Batman y Harry Potter me salvaron porque significaron que puede hacer la menor cantidad de trabajo por la mayor cantidad de dinero, y estar en casa con los chicos".

Cabe señalar que, el trabajo de Gary Oldman es muy recordado y aclamado por los fans tanto de Harry Potter como de Batman.