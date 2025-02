Â¡Se hizo canon de golpe! El sÃºper saiyajin 4 apareciÃ³ por primer vez en la obra original de Akira Toriyama

Tras casi 30 años de espera los fanáticos de todos los productos de Dragon Ball tienen al fin la primera aparición oficial del Súper Saiyajin fase 4 de Goku. Esto se dio en el capítulo 18 de Dragon Ball Daima, la última serie en la que Akira Toriyama estuvo completamente inmerso antes de su fallecimiento en marzo del 2024.

¿Por qué es la primera aparición oficial del SSJ4?

Es bien conocido que esta transformación de Goku se vio por primera vez en Dragon Ball GT cuando nuestro querido protagonista tuvo que alcanzar este nivel para vencer a Baby Vegeta. Sin embargo, no todos saben que esta serie no fue producida ni tampoco estuvo bajo la responsabilidad creativa del maestro Akira Toriyama. Por ende, todo lo que apareció ahí, no es considerado canon.

Esta situación acaba de cambiar con este episodio de Dragon Ball Daima, pues, ahora el Goku en la transformación de SSJ 4 sí es algo oficial y que forma parte del canon original de Dragon Ball.

¿Dónde ver Dragon Ball Daima?

Esta serie de anime está disponible en plataformas de streaming como Netflix y Crunchyroll.