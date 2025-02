Dalia Durán tras críticas por grabar video con John Kelvin: "No puedo vivir arrastrando el pasado"

En los últimos días, la modelo Dalia Durán, ha sido blanco de críticas tras publicar un video viral en TikTok junto a su exparejas y padre de sus hijos, John Kelvin. Usuarios en redes sociales señalaron que estaría minimizando los hechos de violencia que sufrió por parte del cantante.

Ante la polémica, Durán aclaró que su intención no fue burlarse de su pasado, sino simplemente seguir una tendencia viral. "En ningún momento lo hice con intención de burlarme, fue un trend que todos han grabado y se volvió viral", declaró a Trome.

La modelo también recalcó que no puede vivir recordando el martirio que vivió junto a John Kelvin. "Jamás me burlaría de algo que sufrí en carne propia. No es que tenga amnesia, pero tampoco puedo vivir arrastrando el pasado y recordando a cada rato porque eso me daña", explicó.

¿SIGUEN JUNTOS?

Finalmente, la modelo señaló que John Kelvin sigue cerca de ella únicamente por el papel de padre que cumple con sus hijos. Como se recuerda, en 2021 Durán lo denunció por agresión y violación, lo que llevó al cumbiambero a prisión tras un mediático juicio.