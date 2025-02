Maná hace historia: primera banda en español nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll

Maná, la banda de rock en español más influyente de las últimas décadas, ha sido nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll, convirtiéndose en la primera agrupación hispanohablante en alcanzar este reconocimiento. El grupo, originario de Guadalajara, México, comparte la lista de nominados con artistas como Mariah Carey, Billy Idol, Oasis y Soundgarden.

RECONOCIMIENTO HISTÓRICO A LA MÚSICA LATINA

Desde la creación del Salón de la Fama del Rock & Roll en 1986, solo tres artistas latinos que grabaron principalmente en inglés han sido inducidos: Santana (1998), Ritchie Valens (2001) y Linda Ronstadt (2014). La última nominación de un artista latino ocurrió en 2016 con Los Lobos, por lo que la inclusión de Maná rompe un período de casi una década sin representación hispana.

"Ser nominados para el Salón de la Fama del Rock and Roll es algo casi imposible de imaginar", declaró Fher Olvera, vocalista de la banda. "Somos cuatro cuates que crecimos en México escuchando rock and roll: The Beatles, The Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, los Eagles, Santana… Queríamos compartir los sonidos y el espíritu de México y Latinoamérica con el mundo. Estamos muy agradecidos con este honor".

MANÁ: 40 AÑOS DE ÉXITOS

Formada en 1986, Maná está compuesta por Fher Olvera (voz), Alex González (batería), Sergio Vallín (guitarra) y Juan Calleros (bajo). Su impacto en la música latina es innegable: ocho álbumes número uno en la lista Billboard Latin Albums, récords de ventas con millones de copias y una presencia constante en giras internacionales.

El grupo también ostenta el título de la banda de rock en español con más éxitos en las listas de Billboard, acumulando 33 temas en Hot Latin Songs y 36 en Latin Airplay. En 2023, Maná realizó más de 55 conciertos, incluyendo 16 presentaciones en el Kia Forum de Los Ángeles, donde vendieron más de 220,000 boletos.

La inclusión de Maná en la lista de nominados para el Salón de la Fama del Rock & Roll 2025 representa un paso crucial para el reconocimiento del rock en español a nivel global, consolidando su legado en la historia de la música.