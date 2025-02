Xiomy Kanashiro sobre su relación con Jefferson Farfán: “Yo no quise que se hiciera pública”

Luego de que Xiomy Kanashiro anunciara el fin de su relación con Jefferson Farfán por medio de una publicación en Instagram, la popular ‘Chinita’ se animó a contar algunos pasajes del vínculo sentimental que tenía con el exjugador de Alianza Lima.

Al ser consultada por un fan, la exintegrante de Alma Bella aseguró que ella no quería que nadie se entere del amorío que tenía con Farfán, ya que buscaba estar tranquila y lejos de las cámaras de televisión.

"La que no quería que esto se sepa era yo, ya que siempre he buscado trabajar tranquila, pero hablan sin saber siempre", escribió la también integrante de La casa de la comedia por medio de sus plataformas digitales.

NUNCA ESTUVO CON JEFFERSON POR INTERÉS

Xiomy Kanashiro no dudó en responder a sus detractores y enfatizó que nunca comenzó una relación con Jefferson Farfán por interés. "Jamás estuve con él por dinero, soy independiente créeme que no me sorprende su dinero".