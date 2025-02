Antonio Banderas sufrió un infarto y ha confesado que teme morir

Nunca había hablado del tema, pero se sincera con su público y habla de su salud y de su futuro. En 2017 el actor español Antonio Banderas sufrió un infarto y ha confesado en alguna ocasión que temió morir.

Con el paso de los años y una vida más saludable, está bastante recuperado y asegura que le gustaría vivir hasta los 100 años, pero con una calidad de vida buena y sin perder la memoria.

"No me apetece morirme y quiero vivir 100 años, pero depende cómo", indicó al medio Men's Health.

Casi pierde la vida pero no pasó de un susto

"Estaba seguro de que iba a morir, pues me faltaba el aire y tenía sudor frío", recuerda de aquel episodio del infarto.

"Cuando me preguntan si firmaría vivir 1oo años, no lo tengo claro. Evidentemente no me apetece morirme, a nadie le apetece, pero tampoco sé si quiero vivir cien años; dependería de cómo llegara. Si son cien años y he perdido la memoria, no quiero, pues los recuerdos son y serán mi fuente de inspiración siempre", comenta Antonio Banderas.

Cabe señalar que ahora ya sin secuelas y en forma de nuevo, lleva una vida saludable y mucho más equilibrada. Sin el estrés de trabajo de décadas pasadas, cuidando todo lo que come –"ya casi no como carne roja"– y saliendo a correr unos 10 kilómetros casi a diario.