Cindy Lauper se retira de los escenarios a sus 71 años: "Quiero despedirme a lo grande"

Diferente, excéntrica, inclasificable, ella no encajaba en ningún género musical, pero marcó la década de los 80 con su peculiar manera de cantar y a sus 71 años empieza a despedirse de os escenarios.

Nos referimos a Cindy Lauper que cuando irrumpió en los primeros años 80 con su debut titulado 'She's so unusual', marcó el rumbo de una carrera exitosa que se ha mantenido hasta la actualidad.

Se despide a lo grande

Cindy ha decidido que ya es hora despedirse de los escenarios y lo hace con el 'Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour' que ya ha pasado con éxito por Estados Unidos y Canadá y que ahora llegará a Europa.

"No sé cuánto tiempo voy a poder hacer el tipo de actuación que creo que es la adecuada. Así que mejor hacerlo ahora, antes de que no pueda hacerlo como quiero”, indicó Cindy Lauper en una entrevista a 'The Times'.

"No sé cuánto tiempo más podré hacer este tipo de espectáculos, así que quiero que cada uno cuente. (...) “Quiero despedirme a lo grande, ¿sabes? Es un arte quedarse quieta y cantar, y yo no tengo ese talento”, señaló la artista de 71 años al mencionado medio.