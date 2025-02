Xiomy Kanashiro tras ser captada con Jefferson Farfán en playa: “Lo que se ve, no se pregunta”

Luego de que fuera captada por las cámaras de Magaly Medina de la mano con Jefferson Farfán en una playa, Xiomy Kanashiro, utilizó sus redes sociales para hablar acerca de las imágenes que se difundieron en el programa de la ‘urraca’.

¿QUÉ DIJO LA BAILARINA?

Por medio de una transmisión en vivo, la bailarina aclaró la situación sentimental que tiene con el exjugador de Alianza Lima, dejando en claro que ninguno de los dos tiene que dar algún tipo de información acerca de sus vidas privadas.

“No es ampay, es nuestra vida privada y lo que se ve no se pregunta. No tenemos por qué dar explicaciones de nuestra vida, qué más quieren que digamos, si no hablamos es porque así es mejor, para qué dar explicaciones si uno no quiere”, sostuvo en Instagram.

Cabe mencionar que, Jefferson Farfán le celebró el cumpleaños a Xiomy Kanashiro en su popular “búnker” a donde asistieron familiares de la popular ‘chinita’ y amigos cercanos de la exintegrante de Alma Bella de Nilver Huarac.