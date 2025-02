Pietro Sibile relata su batalla contra las adicciones: "Estuve dos años internado. He tocado fondo"

El reconocido actor peruano Pietro Sibille se ha caracterizado por su talento y versatilidad en la actuación, pero también por una vida marcada por los excesos y la lucha contra sus propios demonios. En una reciente entrevista con El Comercio, el intérprete de Días de Santiago y Misterio se sinceró sobre su trayectoria, su niñez, su paso por Hollywood y su batalla contra el alcoholismo.

"Mi vida ha sido una montaña rusa"

Sibille no teme hablar de su pasado. "Mi vida ha sido como una montaña rusa de emociones, de excesos, de desenfreno, de éxtasis y de terror también. Logré superar los excesos. He pasado por un proceso bastante largo en el que he estado fuera de los medios y alejado de mi propio trabajo: del cine, del teatro", reveló.

El actor reconoció haber atravesado un duro proceso de rehabilitación. "He estado internado en un centro de rehabilitación, he tenido un grave problema con el alcohol y con las drogas hace muchos años. Estuve enganchado con la coca, pero la dejé con el tiempo también, poco a poco. Me costó bastante, pero no sé cómo lo hice solo porque es una droga bastante dura de dejar. Y quedaba el problema del alcohol, que es una enfermedad maldita. Ahora llevo ya casi un año sin beber una sola gota de alcohol", confesó.

"Nadie puede entender a un alcohólico si no lo ha vivido"

Para Sibille, lo más difícil fue aceptar su adicción. "Lo primero es aceptar que tienes el problema porque es una enfermedad y es muy difícil aceptar eso o entender a un alcohólico. Para la gente es simplemente un borrachín o un borracho de miércoles. Pero lo que es verdad y lo que aprendí en el centro es que nadie puede o es capaz de entender a un alcohólico si no has pasado por eso", aseguró.

El actor también relató cómo su crisis se agravó tras su ruptura con Andrea Luna. "Eso ya es agua pasada. Pero tuve esta crisis (de alcoholismo) que fue desatada por este suceso, pero el problema principal era el alcohol, es decir, no podía asumir cualquier realidad dura. Pero sí, obviamente me fui al carajo, pero por el alcohol y realmente toqué fondo. Así poco a poco, en el momento en que ya no podía más, había perdido trabajos, había perdido a mi novia y tanta plata, tomé la decisión de desintoxicarme. Estuve internado durante dos años", relató con honestidad.

"Ahora tengo a alguien que me ayudó muchísimo"

En medio de la oscuridad, Sibille encontró un nuevo apoyo. "Hubo una amiga que yo conocía, quien me ayudó muchísimo, y ahora es mi novia. Llevamos un tiempo juntos. Ella me ha ayudado muchísimo con este proceso", contó, dejando entrever que su recuperación ha sido posible en gran parte gracias a su red de apoyo.

Su regreso al cine

A pesar de todo lo vivido, Sibille no ha dejado de lado su carrera. En su nuevo proyecto, interpreta a un animador de televisión en La casa de los influencers, un personaje encantador y extrovertido, pero con un lado oscuro que se irá descubriendo con el tiempo. "No es solo un conductor, sino que tiene un lado oscuro. Ya lo verán en la película", adelantó.

Además, recordó su paso por Hollywood, donde debutó en la película Proof of Life (2000), protagonizada por Russell Crowe y Meg Ryan. "Fue una superproducción. Llegué a esa producción porque Alonso Alegría estaba encargado del casting aquí en Perú. Hicieron pruebas en distintos países y, después de descartar a muchos, quedé yo", relató.

"Días de Santiago se hizo con el corazón"

Uno de los papeles más emblemáticos de Sibille es el de Santiago en Días de Santiago, una producción que enfrentó múltiples dificultades. "Se acabaron los rollos a color y tuvieron que usar en blanco y negro. Tuvimos que rodar las últimas escenas que quedaban en desorden, en blanco y negro, así de independiente era la producción. Se hizo con el corazón como un guerrillero", rememoró.

"De niño era triste, introvertido"

El actor también habló sobre su infancia y cómo su personalidad se fue moldeando a lo largo del tiempo. "Era introvertido, aislado, acomplejado. Era un niño triste. No sé por qué. Creo que puede haber una depresión agazapada, pero desde que tengo uso de razón. No era todo el tiempo infeliz, pero sí detestaba el colegio. No disfrutaba ni el recreo", reveló.

Con una vida llena de altibajos, Pietro Sibille ha logrado resurgir de las sombras y sigue avanzando con determinación. "He tocado fondo, pero logré salir adelante", concluyó.