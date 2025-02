Paul McCartney: “Tengo miedo que la inteligencia artificial plagie a los artistas”

Para nadie es un secreto que a diario la Inteligencia Artificial sorprende a propios y extraños, ya que con esta herramienta parece que nada es imposible en el mundo virtual.

Ante avance, el reconocido músico Paul McCartney instó al gobierno británico a no cambiar las leyes de derechos de autor por miedo a que la inteligencia artificial se aproveche de artistas.

El ex Beatle instó en este tema ya que gobierno británico está consultando si permitir a las empresas tecnológicas utilizar material con derechos de autor para ayudar a entrenar modelos de inteligencia artificial a menos que los creadores opten explícitamente por no participar.

¿La IA es un peligro para la industria musical?

McCartney de 82 años señaló a la BBC que “eso dificultaría que los artistas mantengan el control de su trabajo y socavaría las industrias creativas de Reino Unido”.

"Llegan jóvenes, chicos, chicas, y escriben una canción hermosa, y no la poseen, y no tienen nada que ver con ella. Y cualquiera que quiera puede simplemente robarla", dijo el ex Beatle.

Cabe señalar que, el gobierno del Partido Laborista, de centroizquierda de Reino Unido, dice que quiere hacer del Reino Unido un líder mundial en IA y como parte de este objetivo buscan que “los desarrolladores de IA tengan fácil acceso a una amplia gama de contenido creativo de alta calidad”.