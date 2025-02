Avengers Doomsday: Chris Evans niega su regreso como Capitán América

El próximo año llegará a los cines el film “Avengers: Doomsday”, pero todos los días hay noticias de los avances de la producción y de los rumores, así como especulaciones sobre la película y sus protagonistas.

Se habla mucho del regreso de algunos de Los Vengadores originales, bajo el concepto del multiverso, Pero esta vez fue el actor Chris Evans, quien negó que podría retornar como Steve Rogers/Capitán América.

Como se recuerda a finales de 2024, un reporte que surgió en la prensa estadounidense aseguraba que el casting de Evans en Avengers Doomsday era un hecho.

Afirma estar retirado

Evans volvió a desmentirlo, incluso señaló que estaba "felizmente retirado" del personaje de Capitán América.

"No es verdad, por cierto. Esto sucede todo el tiempo. Me refiero a que ocurre de tanto en tanto desde que se estrenó Endgame. Simplemente he dejado de responder a los rumores", le explicó al medio Esquire.

Cabe señalar que, Avengers Doomsday se estrenará el 1 de mayo de 2026 y contará con la dirección de los hermanos Joe y Anthony Russo. La única figura confirmada para el largometraje es la de Robert Downey Jr, pero esta vez egresa como el villano de la historia, el Doctor Doom.