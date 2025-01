Daniela Darcourt responde a detractores: “No necesito que hablen de mí, solo que escuchen mi música”

En medio de los cuestionamientos que viene recibiendo Daniela Darcourt por su contenido musical, la salsera decidió responderles a todos sus detractores que cuestionan su trabajo.

Durante una entrevista en RPP, la exintegrante de Son Tentación dejó en claro que existen muchas personas que deciden hablar de ella, para que tengan un poco de pantalla en la televisión.

"No necesito que hablen de mí. Lo único que necesito es que escuchen mi música. Así sea una sola persona, para mí es suficiente. No vivo en la farándula. Soy parte de ella, pero a la vez no soy parte, y creo que todo el mundo lo sabe", enfatizó.

ES LA MISMA PERSONA DÍA A DÍA

A pesar de que es una artista conocida a nivel nacional e internacional, Daniela Darcourt dejó en claro que la fama no se le ha subido a la cabeza, por lo que día a día se presenta con mucha humildad ante sus seguidores. "No soy otra persona dentro ni fuera del escenario. La gente que me conoce sabe perfectamente que soy igual o peor millones de veces".