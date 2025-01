Yahaira Plasencia le responde a Josimar: “Habla de mí para que se acuerden de ti”

Una nueva pelea se avecina en Chollywood. Al ser consultado sobre quien le parecía la mejor salsera en estos momentos en el Perú, Josimar sorprendió a todos al indicar que Daniela Darcourt se encuentra por encima de Yahaira Plasencia, debido a que ha podido afianzar su música en el extranjero.

“Daniela está saliendo, Tito Nieves la está ayudando, se está palanqueando bien. Segunda ... (¿No entra Yahaira ahí?) No lo sé, yo creo que no, todavía no entra. Está trabajando para lograrlo, pero hasta ahorita creo que no entra Yahaira ahí”, enfatizó.

LA RESPUESTA DE ‘LA PATRONA’ LLEGÓ DE INMEDIATO

Al escuchar ello, Yahaira Plasencia no dudó en responderle al exintegrante de Caribeños de Guadalupe, a quien le dijo que necesitaba hablar de alguien para que los peruanos puedan recordarse que aún siga en el ámbito de la música.

“Si quieren portadas y hacer que la gente se acuerde de ti… HABLA DE MI. Sígueme para más consejos”, posteó ‘La Patrona’ en una de sus historias de Instagram.