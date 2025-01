Christian Cueva sobre matrimonio con Pamela López: “No me casé enamorado”

A pocas semanas del inicio de la Liga 1 2025, Christian Cueva brindó una entrevista para hablar sobre su vida sentimental que vivió con la madre de sus hijos, Pamela López, haciendo una increíble revelación al respecto.

En declaraciones junto a la presentadora de televisión Andrea Llosa, Cueva contó que pasó a las filas de los casados junto a López a pesar de que no sentía lo mismo por ella, y únicamente lo hizo, por los pequeños que tenían.

“No me caso enamorado, no me caso con los mismos sentimientos del inicio de mi relación. Ya tenía mi tercera hijita, lo primero que hice fue tratar de fortalecer a mi familia y estar al lado de las personas que estuvieron a mi lado en los buenos y malos momentos”, manifestó.

NUNCA ENGAÑÓ A PAMELA LÓPEZ

Aunque Christian Cueva fue vinculado con diversas chicas de Chollywood como Chris Soifer, Rossangela Espinoza o Melissa Klug, ‘Aladino’ dejó en claro que nunca sacó los pies del plato en la relación que tenía con Pamela López.

“La infidelidad que ella habla lo están confundiendo. Yo en ningún momento le fui infiel. Yo lo que sí acepto es que conocí a las personas que no debí conocer porque tenía una familia, eso sí. Conocí a personas vinculadas al espectáculo que era un medio donde yo no pertenecía”, precisó.