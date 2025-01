Giuliana Rengifo tras terminar con Maryto: “Se acercó a mí para hacerse conocido”

Tras conocerse el fin de la relación entre Giuliana Rengifo y Maryto, la cantante sostuvo una entrevista donde reveló que el salsero estuvo con ella para poder aparecer en los diversos medios de comunicación.

Asimismo, la cumbiambera precisó en la conversación que tuvo con Trome que no quiere retroceder en la vida y el capítulo con su expareja esta cerrado, por lo que ahora se enfocará en su trabajo y en temas familiares.

“Me di cuenta de que se acercó a mí para hacerse conocido, así que el capítulo está cerrado. Él es un hombre que no está dispuesto a conversar, quiere tener la razón siempre y dejarme como loca (…) Hay que ‘facturar’, pero como pareja ya no vamos a seguir”, enfatizó.

NO LE BRINDÓ SU APOYO DURANTE LA RELACIÓN

Giuliana Rengifo sostuvo que vivió un episodio difícil junto a Maryto cuando el salsero no le brindó su apoyo cuando fue conducida a un establecimiento médico porque se sentía mal, sin embargo, el salsero en vez de estar junto a su pareja priorizó hacer otra actividad.

“Estuve en la clínica porque me intoxiqué y no me acompañó, prefirió ir a cortarse el cabello. Mi hija también se puso mal y tampoco me llamó para saber cómo estaba, quien te quiere está pendiente de ti y los tuyos”, expresó.