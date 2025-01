Cantante Elton John confirma que ha perdido la vista

La leyenda de la música Elton John reveló que perdió la vista tras una infección ocular que sufrió este año. El artista británico, que ha vendido más de 300 millones de discos a lo largo de seis décadas de carrera, dijo en un documental estrenado en septiembre que su salud le hacía preocuparse por el futuro.

La estrella de 77 años, célebre por canciones como "Sacrifice", "Cold Heart", “Nikita” y otros muchos éxitos, hizo la revelación en el West End londinense al asistir al estreno del musical "El Diablo viste de Prada", para el que escribió la partitura.

Ha perdido la vista

En un emotivo discurso desde el escenario del Dominion Theatre al final del espectáculo, dijo que la representación sonó bien, pero que no había podido verla.

"Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora he perdido la vista. No he podido ver la actuación, pero la he disfrutado", afirmó. "Me encanta escucharla", añadió, entre aplausos, al tiempo que dio las gracias a su pareja David Furnish por ser su "roca".

Cabe indicar que, luego agregó que su estado le mantenía alejado de los estudios, donde había estado trabajando en un nuevo álbum. "Hacía tiempo que no hacía nada. Hay esperanzas y ánimos de que salga bien, pero es que, de momento, estoy un poco atascado", comentó.