Pamela López tras altercado con la mamá de Christian Cueva: Jamás permitiré que me humillen

La influencer Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva, se pronunció luego del fuerte enfrentamiento que tuvo con la progenitora del padre de sus hijos en el aeropuerto de la ciudad de Trujillo, cuando esperaba un vuelo con destino a Lima.

“Ya he tomado las acciones legales respectivas para proteger el bienestar de mis hijos, jamás permitiré que alguien me humille, sea quien sea”, señaló la empresaria, quien fue acusada por la madre del jugador de “no le permite ver a sus nietos”.

FECHAS IMPORTANTES

Al respecto, Pamela López negó la acusación, señalando que siempre intentó acercar a sus hijos con sus abuelos. “Tengo mensajes donde les pedía que vinieran a fechas importantes. ¿Y ahora se llenaron de amor por ellos de un día para otro?”, declaró.

Asimismo, la progenitora de Cueva calificó a López de “mala madre” y “miserable”, por ello la influencer denunció acoso constante por parte de la familia del futbolista del Cienciano “La señora es una grosera, tiene denuncias por violencia”, afirmó.