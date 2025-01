Cromwell Gálvez revela que apoyo a la ‘Mujer Boa’: “Le di la mano y se compró un terreno”

Hace más de 20 años las páginas de los periódicos y medios de nuestro país tenían su rostro, pero ahora no se sabe mucho de él. En una reciente entrevista, Martha Chuquipiondo mejor conocida en ‘Chollywood’ como la ‘Mujer Boa’ recordó algunas anécdotas que vivió con Cromwell Gálvez, quien al escuchar las declaraciones de Martha decidió responder algunas inquietudes que se mantuvieron al aire.

¿QUÉ CONTÓ EL EXBANQUERO?

En conversación con el Diario Trome, el exbanquero contó que apoyó en todo momento a la ‘Mujer Boa’ para que pueda adquirir una vivienda, todo esto iba a ser contado en un programa de televisión, pero el episodio no se emitió.

“Es verdad, ella iba al banco, le di la mano, se compró un terreno. Ahora por decir esto el banco puede averiguar, investigar y podría perjudicarse, por qué crees que no salió el programa de ‘El valor de la verdad’ que grabé, porque el banco no quiso. Yo ya la aconsejé, porque me comunico con ella”, comentó.

Actualmente, Cromwell Gálvez se encuentra sin trabajo, ya que el problema que tuvo con la justicia peruana, lo imposibilitan contar con algún puesto laboral.