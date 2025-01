La mundialmente famosa frase de Shakira "En Barranquilla se baila así" será el lema del Carnaval 2025

Barranquilla se prepara para su Carnaval 2025, el evento cultural más celebrado de Colombia, con un homenaje especial a la artista ganadora del GRAMMY® y del Latin GRAMMY® Shakira, una de sus figuras reconocidas.

Este año, el festival adopta la línea icónica de la superestrella mundial de su exitosa canción “Hips Don’t Lie” - “‘En Barranquilla se baila así” como lema oficial, en honor a su conexión duradera con su ciudad natal.

Para dar inicio a la celebración, el sábado 11 de enero se llevó a cabo un encuentro frente a la estatua de Shakira en Barranquilla, donde se dio a conocer la imaginería oficial del Carnaval de este año. Para aumentar la emoción, la gira mundial de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran, hará una parada muy esperada en Barranquilla.

Cuando se le preguntó sobre su homenaje, Shakira dijo: "Este homenaje me toca el corazón como barranquillero y me llena de orgullo. Es un honor y una alegría ser parte de esto de esta manera. Desde el día que nací, siempre me he sentido increíblemente orgulloso de ser barranquillero". , y siempre lo estaré porque eso es lo que hacemos aquí: celebrar la vida. Y sobre todo, celebrar que sabemos celebrar. ¡Viva el Carnaval, viva Barranquilla, su cultura! , y su gente, demostremos una vez más que así se baila en Barranquilla!

La gira arranca el 11 de febrero en Brasil y continúa por Latinoamérica haciendo paradas en Perú, Colombia, Chile, Argentina y México antes de llegar a Estados Unidos el 13 de mayo. Su actuación en Barranquilla, los días 20 y 21 de febrero, no No solo celebra su éxito internacional, sino que también rinde homenaje al patrimonio cultural que ha inspirado gran parte de su trabajo.

El lema “En Barranquilla se baila así” refleja la energía y el espíritu de la ciudad, que Shakira capturó en su éxito mundial de 2005. La canción, inspirada en los ritmos de la cumbia colombiana, celebra las vibrantes tradiciones musicales y de baile que están en el corazón del Carnaval.

El vídeo musical que lo acompaña destaca aún más la cultura de Barranquilla, presentando trajes tradicionales, bailes y un orgullo inconfundible por el rico patrimonio de la ciudad. Dirigida por el alcalde Alejandro Char, la edición 2025 del Carnaval tiene como objetivo mostrar la diversidad y creatividad de Barranquilla.

“En Barranquilla la danza no es sólo movimiento rítmico; es nuestra forma de hablarle al mundo. Aquí, cada movimiento de caderas cuenta historias de tradiciones carnavalescas transmitidas de generación en generación. Barranquilla es una ciudad donde se vive música, se respira ritmo y la alegría se siente en cada rincón. Aquí nuestros niños aprenden a bailar antes de caminar, y esta es una tradición que transmitimos con orgullo a todas las generaciones”, afirmó el alcalde Char.

Reconocido por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad durante más de 20 años, el Carnaval de Barranquilla reúne una variedad de influencias tradicionales y modernas. Las festividades de este año contarán con bailes tradicionales como cumbia, garabato y mapalé junto con géneros contemporáneos como salsa, champeta y ritmos urbanos, creando una vibrante celebración de fusión cultural. Con la profunda conexión de Shakira con Barranquilla y su influencia global, el Carnaval de 2025 promete ser una poderosa muestra de la identidad y las tradiciones de la ciudad, llevando su cultura al escenario mundial como nunca antes.

Acerca de “Las caderas no mienten”

Inspirada en la cumbia colombiana, “Hips Don’t Lie” fue lanzada en noviembre de 2005 como parte del álbum Oral Fixation Vol. de Shakira. 2 y se convirtió en el éxito mundial más exitoso del artista barranquillero, alcanzando el puesto número 1 en más de 30 listas oficiales. La canción, protagonizada por el rapero haitiano Wyclef Jean, también encabezó las listas Billboard Hot 100 y ostenta el récord de ser la canción pop más reproducida en la historia de la radio, dominando los espacios digitales de su época.

En el video musical, Shakira hace referencia al Carnaval de Barranquilla, rindiendo homenaje a sus desfiles y bailes como Cumbia, Indios, Congos, Son de Negro, Farotas, Marimondas y trajes y máscaras tradicionales como El Torito, El Tigre y Marimondas. Con los conciertos de Shakira de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran" previos al festival y el homenaje de la ciudad a sus bailes, disfraces y tradiciones, el Carnaval de Barranquilla 2025 demostrará por qué "En Barranquilla, así se baila".

Acerca de Shakira

Shakira es una cantautora colombiana y ganadora de múltiples premios GRAMMY®. Ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, incluidos tres GRAMMY®, doce Latin GRAMMY® y múltiples World Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards, por nombrar algunos. Es la artista latina más vista y una de las 10 mejores artistas de todos los tiempos en YouTube con más de 27 mil millones de visitas acumuladas, y la artista latina más reproducida de todos los tiempos en Spotify.

Más recientemente, Shakira lanzó su duodécimo álbum de estudio, Las Mujeres Ya No Lloran, con excelentes críticas. El álbum es un testimonio deslumbrante de su resiliencia y fuerza, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos preciosos.

En las primeras 24 horas de su lanzamiento, el álbum se convirtió en el álbum más reproducido de 2024 y obtuvo la certificación 7x Platino. El álbum anterior de Shakira, El Dorado, ocupó el puesto número 1 en iTunes en 37 países, ganó Mejor Álbum Vocal Pop en los Premios GRAMMY® Latinos 2017 y Mejor Álbum Pop Latino en los Premios GRAMMY® 2018.

Con más de 12 mil millones de reproducciones, es uno de los álbumes femeninos más reproducidos de todos los tiempos. En 24 horas, “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53” hizo historia tanto en Spotify con más de 14 millones de reproducciones como en YouTube con más de 52 millones de visitas. La canción debutó en el puesto número 9 del Billboard Hot 100 y es otro momento histórico para Shakira ya que es la primera mujer solista en debutar en el Top 10 de la lista con una canción grabada en español. También es la canción en español con más reproducciones en un solo día en la historia de Spotify.

En septiembre, Shakira recibió el premio MTV Michael Jackson Video Vanguard en los MTV Video Music Awards y, en honor a su premio, realizó una interpretación impresionante de sus grandes éxitos.

Menos de una semana después de lanzar su nuevo álbum aclamado por la crítica, Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira sorprendió a una multitud de más de 40.000 personas, la audiencia más grande para una actuación en Times Square y más grande que cualquier multitud de Nochevieja, con una actuación fascinante en el escenario TSX en Times Square.