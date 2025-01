Jean Deza sobre presunta agresión a Gabriela Alava: “Soy consciente de lo que pasó, no voy a ir a la cárcel”

Tras ser acusado por su expareja, Gabriela Alava por presunta agresión, el jugador Jean Deza se pronunció al respecto del caso y reveló que el y su exnovia saben la verdad de las cosas.

En conversación con el programa Amor y Fuego, el futbolista enfatizó que no tiene miedo ingresar a un centro penitenciario, debido a la denuncia que interpuso Alava por presunto intento de feminicidio.

“No voy a ir a la cárcel, por qué, pueden imputar, pero tienen que tener pruebas, estoy consciente de lo que ha pasado y muy apenado nada más, pero no tampoco la cárcel”, sostuvo.

RESPETARÁ LA DECISIÓN DE LAS AUTORIDADES

Al ser consultado sobre su futuro con la justicia peruana, Jean Deza sostuvo que respetará la decisión que le dicten las autoridades del país. “Yo no tengo que esconder nada como lo he dicho, de repente sí me he equivocado y lo tengo que aceptar. Eso ya es trascurso de la ley y lo que diga y lo que me imponga, lo voy a respetar”.