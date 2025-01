Pamela López reitera que Cueva reveló que la engaño con Melissa Klug: “No me voy a rectificar”

A más de tres meses del escándalo por la separación de Pamela López y Christian Cueva que trajo diversos problemas, la aún esposa del futbolista de Cienciano reiteró una vez más ‘Aladino’ tuvo algo con Melissa Klug.

En declaraciones para el programa ‘Amor y Fuego’, López volvió a tocar el tema de Cueva y Klug, enfatizando que entre ambos pasó algo, por lo que mantendrá la versión que dio la primera vez cuando fue consultada.

“No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Repito lo que Cueva me aceptó y lo que yo tengo, algunas conversaciones que no he hecho públicas. Me mandó una carta notarial, la cual fue respondida que no me voy a rectificar, sino ratificar”, enfatizó.

MELISSA KLUG REVELÓ QUE CUEVA ERA MUY COQUETO

En agosto del año pasado, Pamela López tuvo una entrevista con Magaly Medina y comentó sobre el “amorío” que tuvo ‘Aladino’ junto a ‘La Blanca de Chucuito’, quien no negó que haya pasado algo entre ambos, ya que el futbolista tenía su “chispa” para sacar sonrisas.

“Yo le escribí (a Melissa Klug), él ya me había confesado. Hablé con ella y me dijo ‘que no tiene la culpa de que su esposo era muy coqueto’”, sostuvo López al contarle algunos pasajes de su vida a Magaly.