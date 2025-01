Ringo Starr estrena su nuevo álbum country 'Look Up'

Se volvió a poner el sombrero. El mítico baterista de Los Beatles, Ringo Starr volvió a la música country con su disco llamado Look Up con once inéditas canciones, regresando a sus orígenes con el género que escuchaba antes de integrarse a la legendaria banda de Liverpool conformada por John Lennon, Paul McCartney y George Harrison.

Este nuevo trabajo musical llega bajo el sello de Lost Highway/Universal Music Group Nashville y bajo la producción de T Bone Burnett y el mismo Ringo Starr.

Al estilo Western

En su cuenta de Instagram, Starr mostró la portada de su nuevo álbum donde aparece con un sombrero de vaquero blanco, una camisa blanca, lentes oscuros y un porte de costado al estilo de las películas Western.

Cabe señalar que, Ringo estrena esta larga duración luego de seis años con su disco What's My Name (2019) y tras lanzar cuatro EP: Zoom In (2021), Change the World (2021), EP3 (2022) y Rewind Forward (2023).